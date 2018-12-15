13 yaşındaki çocuğun organları 4 hastaya nakledilecek

Alınan bilgiye göre, Uluönder Mahallesi'nde 9 Aralık'ta meydana gelen olayın ardından tedavi gördüğü Yunus Emre Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamayan, Hızırbey İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Özgür Kaya'nın (13) organları ailesi tarafından bağışlandı.

Kaya'nın kalbi Ankara'ya, 2 böbrek ve karaciğeri ise İstanbul'daki hastalara nakledilmek üzere gönderildi.