13 yaşındaki çocuğun organları 4 hastaya nakledilecek
Eskişehir'de, aileler arasında çıkan silahlı kavga sırasında yolda yürürken başına saçmaların isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuğun organlarının bağışlandığı öğrenildi.
- AA
Alınan bilgiye göre, Uluönder Mahallesi'nde 9 Aralık'ta meydana gelen olayın ardından tedavi gördüğü Yunus Emre Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamayan, Hızırbey İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Özgür Kaya'nın (13) organları ailesi tarafından bağışlandı.
Kaya'nın kalbi Ankara'ya, 2 böbrek ve karaciğeri ise İstanbul'daki hastalara nakledilmek üzere gönderildi.
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