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  • 13 yaşındaki çocuk, 128 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
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13 yaşındaki çocuk, 128 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremin 128. saatinde, Hatay'ın Antakya ilçesindeki binanın enkazında mahsur kalan 13 yaşındaki Arda Can Övün, yaralı kurtarıldı.

AA11 Şubat 2023 Cumartesi 12:39 - Güncelleme:
13 yaşındaki çocuk, 128 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
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"Asrın felaketi" Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Odabaşı Mahallesi'nde yıkılan apartmanın enkazında arama kurtarma çalışmaları yapan ekipler, bir çocuğun hayatta olduğunu tespit etti.

Afet Gönüllüleri Derneğinin de arasında bulunduğu çok sayıda ekip, bu alanda çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Görevliler, koridor açarak isminin Arda Can Övün olduğu belirlenen 13 yaşındaki çocuğa ulaştı.

Çocuk, ekiplerin çalışmasıyla enkazdan depremin 128. saatinde çıkarıldı.

Övün, ekiplerin nasıl olduğunu sorması üzerine elini kaldırdı.

Çocuk, sağlık kontrollerinin ardından hastaneye gönderildi.

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