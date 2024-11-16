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  • 13 yaşındaki çocuk HIV virüsü nedeniyle vefat etmişti... İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi
Güncel

13 yaşındaki çocuk HIV virüsü nedeniyle vefat etmişti... İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, 13 yaşındaki çocuğun HIV virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesine ilişkin, çocuğun geçirdiği operasyonlar dolayısıyla tanı konulmadan önce kan nakli yapılmadığı bilgisine ulaşıldığını, psikiyatrik değerlendirmeler sonucu bir istismar bulgusuna da rastlanmadığını bildirdi.

AA16 Kasım 2024 Cumartesi 17:54 - Güncelleme:
13 yaşındaki çocuk HIV virüsü nedeniyle vefat etmişti... İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi
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Müdürlükten yapılan açıklamada, 11 Kasım'da tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde HIV virüsü nedeniyle yaşamını yitiren A.K. (13) hakkında basında yer alan iddialara ilişkin kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacının hasıl olduğu belirtildi.

Açıklamada, A.K'nin tedavisine ilişkin şu bilgiler verildi:

"Geçirmiş olduğu operasyonlar dolayısıyla tanı konulmadan önce kan nakli yapılmadığı bilgisine ulaşılmış, psikiyatrik değerlendirmeler sonucu da herhangi bir istismar bulgusuna rastlanmamıştır. Süreç yargıya intikal etmiş olup devam etmekte olan bir soruşturma konusudur. Kamuoyunu yanıltan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini hatırlatırız. Konu hassasiyetle takip edilmekte olup ilgili makamlarca gelişmelere ilişkin gerekli açıklamalar kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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