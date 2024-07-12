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13 yıl hapis cezası bulunuyordu! Uyuşturucudan aranan kadın, uyuşturucu ile yakalandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu satma suçundan 13 yıl hapis cezasıyla aranan kadın, jandarma ekiplerinin düzenlediği başarılı operasyonla saklandığı evde kavanoz içerisine gizlediği uyuşturucular ve suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 25 bin TL para ile kıskıvrak yakalandı.

IHA12 Temmuz 2024 Cuma 09:26 - Güncelleme:
13 yıl hapis cezası bulunuyordu! Uyuşturucudan aranan kadın, uyuşturucu ile yakalandı
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Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 13 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan G.Ö.'nün (34) yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler yaptıkları incelemelerin ardından şüphelinin kent merkezine bağlı kırsal Bayatçık Mahallesinde saklandığını tespit etti. Ardından şahsın peşine düşen ekipler G.Ö.'nün saklandığı eve baskın yaptı.

Saklandığı yerde arama yapan ekipler kavanoz içerisine gizlenmiş vaziyette 19 gram metanfetamin, suçtan elde edildiği değerlendirilen 70 Euro ve 23 bin 450 TL, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ve bir cep telefonu ele geçirildi. Olayın ardından G.Ö. ve yanında bulunan A.D., isimli şahıs gözaltına alındı. Şahsın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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