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13 yıl hapisle aranıyordu, balık tutarken yakalandı

Kocaeli ve Tokat'ta işlediği çeşitli suçlardan dolayı hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.G. (49) sahilde balık tutarken yakalandı.

  • DHA
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Kocaeli ve Tokat'ta resmi belgede sahtecilik, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak, tehdit, silahla yaralama, adam öldürmeye teşebbüs ve ruhsatsız silah taşıma suçlarına karışan, hakkında 4 yıl önce 13 yıl 4 ay hapis cezası verilen Ş.G., kayıplara karıştı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda Ş.G.'nin Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunduğu bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibe alınan Ş.G., Gölcük Kavaklı Sahili'nde olta ile balık tutarken yakalandı. Gözaltına alınan Ş.G.'nin üzerinde bulunan sahte sürücü belgesi ve ruhsatsız tabancaya el konuldu. Ş.G. emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
 

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