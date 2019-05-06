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13 yıl önce kaybolan kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

Kayseri'nin Develi ilçesinde 13 yıl önce polise kayıp başvurusu yapılan Saliha Toker'in (45), sevgilisi Hasan B. (70) tarafından, hamile olduğunu söylemesi üzerine boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Hasan B. gözaltına alınırken, Toker'in cesedi bulunamadı.

  • DHA
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Saliha Toker, 2006 yılında eşinden ayrılarak, 10 ve 11 yaşlarındaki 2 çocuğuyla birlikte yaşamaya başladı. İsmet Toker, 28 Kasım 2016 tarihinde Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak, kızı Saliha Toker'in kaybolduğu ihbarında bulundu. Polisin kayıp Saliha Toker'in bulunmasına yönelik yapılan çalışmalarda hiçbir resmi kurumda hastane, banka veya PTT´de kayıtlarının bulunmadığı tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Saliha Toker'in iki çocuğunu bırakıp ortadan kaybolmasını hayatın olağan akışına aykırı bulup, geçen yıl yeniden inceleme başlattı ve Toker'in bulunması için özel ekip kurdu.
 
1 yıl süren çalışmada Saliha Toker'in, cep telefonu görüşmeleri, HTS kayıtları incelendi. Toker'in son görüşmesini, evli 4 çocuk babası emekli memur Hasan B. ile yaptığı belirlendi. Hasan B. polis tarafından 3 Nisan 2019 tarihinde gözaltına alındı. Hasan B. ifadesinde, Saliha Toker'i tanıdığını, kendisinden hamile olduğunu iddia ettiğini ve bu nedenle görüşmek için Kayseri´ye çağırdığını itiraf etti. Otomobiliyle Erkilet bölgesi Hıdrellez tepesinden Kuşçu Mahallesi'ne doğru boş bir araziye götürdüğü Saliha Toker´i burada boğarak öldürdüğünü ve cesedini arazide bırakıp üzerini kapatmadığını, çevresini taşlarla çevirip ayrıldığını ileri sürdü.
 
Hasan B.'nin itirafı üzerine Kocasinan ilçesi Kuşçu Mahallesi'nde bulunan arazide arama yapıldı ancak cesede ulaşılamadı. Cesedin bulunması için araştırmalar sürerken, Hasan B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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