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13 yüzyıla ait sikkeler ve mozaik yapı jandarma ekiplerince ele geçirildi

Bilecik'te 13 ve 18'inci yüzyıla ait olduğu bin 701 adet sikke, 1 adet mozaik ve 1 adet para sayma makinesi ele geçirildi.

IHA21 Ocak 2022 Cuma 10:45 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 10:45
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Alınan bilgiye göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Bilecik Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 9 şüpheli şahsın tarihi eser bulundurduğunu tespit edildi. Bu kapsamda adli makamlardan alınan arama ve el koyma kararına istinaden ekipler 9 şüpheli şahsın bulunduğu aracı durdurdu. Araç içinde yapılan aramada bin 701 adet sikke, 1 adet mozaik ve 1 adet para sayma makinesi ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulmuş olup, şüpheliler gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

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