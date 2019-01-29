Suriye'de terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olan 130 DEAŞ şüphelisi Fransa'da yargılanacak Suriye'de terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı olduğundan şüphelenen veya bu ülkeye savaşmaya giden Fransız vatandaşı 130 kişinin yargılanmak üzere gelecek haftalarda Fransa'ya getirileceği belirtildi.