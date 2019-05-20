27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0113
  • 6,717
  • 246.908
  • 86.737
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

130 yıldır kullanılan ''kilogram'' bugünden itibaren değişti

Bilim insanları kütle ölçümünü geçtiğimiz yıl yeniden tanımlamış, 1795'ten beri hayatımızda olan, 1875'te bir prototipe bağlanan kilogramı artık Planck Sabiti (h) üzerinden tanımlanmıştı. Değişiklik bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bilim insanları, bilimde kullanılan 7 temel ölçü biriminden 4'ünün tanımını, ışık hızı gibi evrensel fiziki sabitlere bağlamak amacıyla değiştirme kararı almıştı. Bunlardan biri olan kilogram bugünden itibaren Planck Sabiti (h) üzerinden tanımlanacak.
 
1889'da Paris'te toplanan Uluslararası Tartılar ve Ölçüler Genel Konferansı'nda kabul edilen kilogramın orijinal prototipi (Le Grand K/Büyük K), Paris'in dışındaki Breteuil ilçesinde kilitli bir kasada hava geçirmez üç fanusun içinde tutuluyor.
 
Büyük K’nın kilogramının yüzde 90'ı platin, yüzde 10'u iridyumdan oluşuyor. Her ülkede bu orijinal kilogramın bir kopyası var ve ölçüm mevzuatları ona göre ayarlanıyor. Ancak bu kopyalar orijinaliyle karşılaştırma için her 40 yılda bir Paris'e gönderildiğinde, elementlerin ömürleri gereği hem kopyaların hem de orijinalin değiştiği sonucuna varıldı.
 
Orijinal, aradan geçen zamanda 50 mikrogram kayba uğradı; yani 50 milyonda bir oranında zayıfladı.
 
BUGÜNDEN İTİBAREN ARTIK SABİT
 
Bugünden itibaren kilogram başka bir nesne tarafından değil, Planck'ın sabiti olarak bilinen doğanın temel bir özelliği tarafından yeniden tanımlanacak. Işığın hızı gibi, Planck'ın sabitinin değeri dalgalanamaz.
 
Gaithersburg, MD'deki Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü'nden (NIST) Fizikçi Stephan Schlamminger, "Fiziksel bir nesnenin aksine, temel bir sabit Dünya'da, Mars'ta veya Andromeda galaksisinde bile değişmez." dedi.
 
BU GEÇİŞ GÜNDELİK HAYATI ETKİLEMİYOR
 
Birçoğumuz geçişi fark etmeyeceğiz. Markette 4 kiloluk bir tavuk veya yarım kiloluk bir çay tamamen aynı kalacaktır.
 
CEP TELEFONUNDAN UZAY ARAÇLARINA BİRÇOK ALANI ETKİLİYOR
 
Nano teknolojiden uzay bilimlerine dek en karmaşık bilimsel çalışmalarda eski kilogram kullanılıyordu. İlk orijinal kilogramın hatalı olması halinde bu çalışmaların da hatalı olması kaçınılmaz hale gelebilir. Dolayısıyla bilim insanları kilogramı kesin bilinen bir fiziksel sabite bağlamak gerektiği kanısına vardı. 2016 yıllarında başlayan araştırma, 2018'e kadar devam etti ve bugün ise resmen yürürlüğe girdi.
 
Yeni kilogram, adını fizikçi Max Planck'tan alan ve kuantum fiziğinden bilinen Planck Sabiti (h) oldu. Birimi kg m²/s olan Planck Sabiti, ışık içerisindeki en küçük enerji topluluğu olan fotonların enerji ile frekansları arasındaki sabit orandır.
 
Kilogramın yanı sıra Amper, Kelvin ve Mol'un de tanımı bugünden itibaren değişti.

Çin´de savaş uçağı düştü.. O anlar saniye saniye kaydedildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

YSK, yedek üyelerin oy kullanmasına ilişkin itirazı reddetti

YSK, yedek üyelerin oy kullanmasına ilişkin itirazı reddetti

Mersin’de ele geçirildi! 80 cm uzunluğunda rulo halinde...

Mersin’de ele geçirildi! 80 cm uzunluğunda rulo halinde...

Kartal oto pazarını sizin için adım adım gezdik

Kartal oto pazarını sizin için adım adım gezdik

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Markapark Ürünlerinde Sürpriz İndirim Fırsatları

Mehmet Baransu'nun kardeşi de gözaltında! Foyaları ortaya çıktı

Mehmet Baransu'nun kardeşi de gözaltında! Foyaları ortaya çıktı

Heyecanlandıran gelişme! Diğer parçası da bulundu

Heyecanlandıran gelişme! Diğer parçası da bulundu

Savcı Sayan'dan hodri meydan: İspatlarsanız...

Savcı Sayan'dan hodri meydan: İspatlarsanız...

Metal dedektöre takıldı! Değeri 419 bin TL

Metal dedektöre takıldı! Değeri 419 bin TL
 

POPÜLER HABERLER

Uluslararası Hafızlık ve Kur´an-ı Kerim´i Güzel Okuma Yarışması Başlıyor!

Uluslararası Hafızlık ve Kur´an-ı Kerim´i Güzel Okuma Yarışması Başlıyor!

Ünlü ressamların eserlerini canlandırdılar

Ünlü ressamların eserlerini canlandırdılar

Bir kilosu 20 bin dolar!

Bir kilosu 20 bin dolar!

Nikaragua'da maskeli cenaze töreni

Nikaragua'da maskeli cenaze töreni

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA