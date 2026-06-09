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  • 131 yıl cezayla aranıyordu! 164 farklı hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı
Güncel

131 yıl cezayla aranıyordu! 164 farklı hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı

Aydın'da 19 farklı suçtan hakkında toplam 131 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası bulunan suça sürüklenen çocuk (SSÇ), Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde yakalandı.

IHA9 Haziran 2026 Salı 11:59 - Güncelleme:
131 yıl cezayla aranıyordu! 164 farklı hırsızlık olayının şüphelisi yakalandı
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri titiz çalışmalar kapsamında başarılı çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, yaptıkları çalışmalar kapsamında; 58 iş yerinden hırsızlık, 68 motosiklet hırsızlığı, 26 açıktan hırsızlık, 7 otomobil hırsızlığı ve 5 hayvan hırsızlığı olmak üzere toplamda 164 farklı hırsızlık olayına karıştığı ve 19 ayrı suç dosyasından arandığı tespit edilen SÇS'yi yakaladı.

Hakkında toplam 131 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari çocuk gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

  • aydın
  • suç makinesi
  • hırsızlık

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