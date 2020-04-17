1389 gümüş sikke ele geçirildi

AA 17 Nisan 2020 Cuma 10:09 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 10:09

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Silvan'da 4 kişinin tarihi niteliği olduğu değerlendirilen gümüş sikkeleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı.

Fiziki takip sonucu dün ilçe merkezinde düzenlenen operasyonda alıcıyla buluşan şüpheliler, tarihi eserleri satmaya çalıştıkları sırada suçüstü yakalandı.

Zanlıların araçlarında ve üst aramasında Anadolu Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen 1389 gümüş sikke bulundu.

Ekiplerce 7 şüpheli gözaltına alındı, tarihi sikkeler Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.