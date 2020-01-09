İSTANBUL 6°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8756
  • EURO
    6,5326
  • ALTIN
    293.877
  • BIST100
    117990
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 14 bin 500 doları dolandırıcılara kaptırmaktan polis kurtardı
Güncel

14 bin 500 doları dolandırıcılara kaptırmaktan polis kurtardı

Bursa’nın İznik ilçesinde telefon dolandırıcılarına 14 bin 500 dolar kaptıran yaşlı adamın imdadına İznik polisi yetişti.

İHA09.01.2020  22:02 - Güncelleme: 09.01.2020  22:02

Irak'ta ABD üssü yakınlarına roket düştü Edinilen bilgiye göre, İznik'te 71 yaşında ki S.K isimli yaşlı adan telefon dolandırıcıların tezgahına düştü. Terör örgütü tarafından hesabının ele geçirildiğini ve bu hesaptan terör örgütlerine para transferi yapıldığı belirtilerek bu işlemlerin düzeltilebilmesi için verecekleri banka hesabına para yatırması gerektiğini söyledi.

Duydukları karşısında telaşe kapılan yaşlı adam bankaya giderek buradan telefon dolandırıcılarının hesabına 14 bin 500 dolar yani 87 Bin lira yatırdı. Meblağ büyük olunca banka paranın teyidi için yaşlı adamı telefonla geri aradı. Yatırdığı para için onay veren yaşlı adam daha sonra durumu oğluna anlattı. Durumdan şüphelenen oğlu babasıyla İznik Emniyeti'ne gitti.

Harekete geçen polis savcılık kararı ile aktarımda olan parayı bloke ettirmeyi başardı. Böylelikle yaşlı adamın yatırdığı para geri çekilerek kendisine iade edildi. Olayın ardından yaşlı adam ve oğlu emniyet mensuplarına teşekkür etti.

Arabayla kiliseye daldı, 'şeytandan kaçıyorum' dedi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

ABD Türkiye üzerinden Hindistan'ı tehdit etti
ABD Türkiye üzerinden Hindistan'ı tehdit etti

ABD Türkiye üzerinden Hindistan'ı tehdit etti

Bir ülke Türkiye karşıtı bildiriye imza atmadı
Bir ülke Türkiye karşıtı bildiriye imza atmadı

Bir ülke Türkiye karşıtı bildiriye imza atmadı

Selçuk Bayraktar'dan gece yarısı heyecanlandıran 'Akıncı' paylaşımı
Selçuk Bayraktar'dan gece yarısı heyecanlandıran 'Akıncı' paylaşımı

Selçuk Bayraktar'dan gece yarısı heyecanlandıran 'Akıncı' paylaşımı

'Orayı Hafter’e bırakmayız'
'Orayı Hafter’e bırakmayız'

'Orayı Hafter’e bırakmayız'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.