14. Büyükelçiler Konferansı kapsamında ''Türkiye Yüzyılı'nda Güvenlik Paneli'' düzenlendi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, 14. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Bakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenen panele, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün katıldı.

"Türkiye Yüzyılı'nda Güvenlik Paneli"nde, milli güvenlik, düzensiz göç, Türkiye'nin savunma sanayi atılımları ve terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığı teşkilatıyla ilgili bakanlıkların ve başkanlıkların eşgüdüm ve işbirliği konuları ele alındı.

14. Büyükelçiler Konferansı, Dışişleri Bakanlığının yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli tüm büyükelçilerin katılımıyla 5-9 Ağustos'ta Ankara'da gerçekleştiriliyor.

2008'den bu yana düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nın 14'üncüsünün resmi açılışı dün yapılmıştı.