14. Büyükelçiler Konferansı'nın yeri ve tarihi belli oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2008'den bu yana düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nın 14'üncüsünün resmi açılışının 7 Ağustos'ta gerçekleştirileceği belirtildi.
Konferansın temasının "Türkiye Yüzyılı'nda Dış Politikamız" olarak belirlendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ülkemizi ve bölgemizi yakından ilgilendiren gelişmelerin ele alındığı, küresel eğilimlerin değerlendirildiği, güncel sınama ve fırsatların görüşüldüğü Büyükelçiler Konferansı, dış politikamız bağlamında kurum içi planlamalar yapılması ve kurumlar arası eş güdüm tesis edilmesi bakımından önemli bir işlev görmektedir."
Ankara'da 5-9 Ağustos'ta gerçekleştirilecek 14. Büyükelçiler Konferansı kapsamında büyükelçilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından kabul edileceği belirtildi.