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  • 14 günlük hapşırık vakasının aslı ortaya çıktı! Doktoru gerçeği açıkladı
Güncel

14 günlük hapşırık vakasının aslı ortaya çıktı! Doktoru gerçeği açıkladı

Batman'da 14 gündür aralıksız hapşırmasıyla gündeme gelen 24 yaşındaki Benazir Aydın tedavi edilmek üzere Ankara'ya sevk edilmişti. Hapşırdığı iddia edilen Aydın hakkındaki gerçek ortaya çıktı.

2 Ekim 2024 Çarşamba 16:21 - Güncelleme:
14 günlük hapşırık vakasının aslı ortaya çıktı! Doktoru gerçeği açıkladı
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Seyitler Mahallesi'nde ikamet eden Benazir Aydın, aralıksız hapşırmasıyla viral oldu. 14 gündür hapşırığının kesilmediği iddia edilen Aydın'ın hali görenleri üzerken, genç kadının tedavisi için Ankara'ya sevk edildiği söylenmişti. Genç kadının aslında hapşırmadığı tespit edildi.

Aydın'ın son hali doktoru tarafından paylaşıldı.

İki gündür hapşırmasıyla gündem olan Benazir Aydın'ın iyi olduğuna ilişkin kayda alınan video sosyal medyada dolaşıma sokuldu.

Aydın'ın iyi olduğu sevindirirken videoda bir detay dikkatlerden kaçmadı.

HAPŞIRIK ÖKSÜRÜK ÇIKTI

Doktorun, "10 gündür aşağı yukarı öksürük şikayetin vardı, şu an gayet iyisin, öksürüğün geçti." demesi üzerine Aydın'ın aslında hapşırık sanılan nöbetinin öksürük olduğu ortaya çıktı.

Tam 13 gündür hapşırıyor

Hapşırık nöbetinde yeni gelişme: Ankara'ya sevk edildi
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