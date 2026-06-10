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14 hakim ve savcı adayının ataması Resmi Gazete'de yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu, 8 Haziran'da yapılan ad çekme sonucuna göre 11 Cumhuriyet savcısı adayı ile 3 hakim adayının atamasını gerçekleştirdi. Atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AA10 Haziran 2026 Çarşamba 00:58 - Güncelleme:
14 hakim ve savcı adayının ataması Resmi Gazete'de yayımlandı
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Hakimler ve Savcılar Kurulu, adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarına yönelik yeni atama kararnamesini duyurdu. Toplam 14 adayın görev yerini belirleyen kararname, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazandı. HSK'nın bu ataması, yargı camiasında yeni bir dönemin kapısını araladı.

HSK'NIN ATAMA KARARNAMESİ RESMİ GAZETE'DE

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adaylarının atanmasına ilişkin kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

8 HAZİRAN'DAKİ AD ÇEKME SONUCU 14 ADAYIN KADERİNİ BELİRLEDİ

Buna göre, 8 Haziran'da yapılan ad çekme sonucuna göre 11 Cumhuriyet savcısı adayı ile 3 hakim adayının ataması yapıldı.

Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince gerçekleştirildi.

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