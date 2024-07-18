Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'nde oturan 2 yıllık evli Atila Sarıhan ile Rusya uyruklu eşi Elena Samsanova arasında, geçen yıl mart ayında tartışma çıktı. Çiftin arasındaki arbedede Sarıhan, eşi Samsanova'yı 14 kez bıçakladı. Elena Samsanova olay yerinde hayatını kaybederken, gözaltına alınan Atila Sarıhan ise tutuklandı.

CEP TELEFONU ŞİFRESİ KIRILAMADI

Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Ersin Tosun, hazırladığı iddianameyle tutuklu sanık Atila Sarıhan hakkında Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. İddianamede, Sarıhan'ın eşini 8'i ölümcül 14 kez bıçakladığı belirtilerek, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Davanın Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki bugün görülen duruşmasına, tutuklu sanık Atila Sarıhan ile taraf avukatları katıldı. Mahkemede, öldürülen Elena Samsanova'nın incelenmesi için kriminale gönderilen cep telefonunun şifresinin henüz tespit edilemediği ve telefonunun çözümlenemediği belirtildi.

ÖLDÜRDÜĞÜ EŞİNİ SUÇLADI

Tutuklu sanık Atila Sarıhan, öldürdüğü eşinin kendisini tahrik ettiğini öne sürerek, "Ben bu olaydan üzgün ve çok pişmanım. Onu çok sevdim. 25 yıllık karımı terk edip evlendim. Beni tahrik edeceğine medeni şekilde konuşsaydı bu şekilde olmazdı. O bana bıçakla saldırdı, ben elinden alırken yaralandım. Ben bakmayayım diye telefona şifre koyardı. Ben bu telefonun şifresinin çözülmesini istiyorum" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Sarıhan'ın elindeki kesikten dolayı Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına ve Elena Samsanova'ya ait cep telefonuna ait operatörden gelecek verilerin beklenmesine karar vererek duruşmayı 3 Ekim'e erteledi.