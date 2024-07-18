Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'nde oturan 2 yıllık evli Atila Sarıhan ile Rusya uyruklu eşi Elena Samsanova arasında, geçen yıl mart ayında tartışma çıktı. Çiftin arasındaki arbedede Sarıhan, eşi Samsanova'yı 14 kez bıçakladı. Elena Samsanova olay yerinde hayatını kaybederken, gözaltına alınan Atila Sarıhan ise tutuklandı.
Tutuklu sanık Atila Sarıhan, öldürdüğü eşinin kendisini tahrik ettiğini öne sürerek, "Ben bu olaydan üzgün ve çok pişmanım. Onu çok sevdim. 25 yıllık karımı terk edip evlendim. Beni tahrik edeceğine medeni şekilde konuşsaydı bu şekilde olmazdı. O bana bıçakla saldırdı, ben elinden alırken yaralandım. Ben bakmayayım diye telefona şifre koyardı. Ben bu telefonun şifresinin çözülmesini istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Sarıhan'ın elindeki kesikten dolayı Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına ve Elena Samsanova'ya ait cep telefonuna ait operatörden gelecek verilerin beklenmesine karar vererek duruşmayı 3 Ekim'e erteledi.