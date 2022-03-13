13 Mart 2022 Pazar 15:25 - Güncelleme: 13 Mart 2022 Pazar 15:25

14 Mart Tıp Bayramı, meslek hayatı boyunca milyonlarca insanın hayatına dokunmayı başaran sağlık çalışanlarını onurlandırmak için her yıl aynı tarihte kutlanıyor. Bu özel günde sağlıkçıları hatırlamak için En güzel, anlamlı 14 Mart Tıp Bayramı mesajlarını haberimizde derledik. İşte sosyal medyada veya WhatsApp üzerinden paylaşabileceğiniz 14 Mart Tıp bayramı kutlama mesajları ve sözleri

14 MART TIP BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI

Emeklerinizin karşılığı ödenmez. Beni yeniden ayağa kaldırdığınız için sizlere teşekkür ediyor ve Tıp Bayramınızı kutluyorum.

İnsanla uğraşıp, insanı yaşatmayı, acısını azaltmayı, derdine derman olmayı, mesleği olarak seçen Tüm Sağlık çalışanlarımızın "14 Mart Tıp Bayramı" kutlu olsun.

Dünyada olmadan yaşanamayacak tek şey sağlıktır. Tüm emekleriniz için teşekkür ediyor, tüm sağlık personellerinin 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum.

Hayatımızın her alanında yanımızda olan çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. İyi ki varsınız.

Karşılaştığınız türlü güçlüklere rağmen, kutsal mesleğinizin icrasında yurttaşlarımızın sağlık sorunlarının çözümüne yönelik insanüstü gayretiniz bizler için iftihar kaynağıdır. Bu vesileyle size minnet ve şükran duygularımı ifade etmeyi bir görev sayar, 14 Mart Tıp Bayramınızı içten duygularımla kutlarım.

Meşakkatli mesleğimizi insan onuruna yakışır şekilde yerine getirmeye çalışan tüm fedakâr sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun.

Sağlık hizmetlerinin ülkemizde en üst seviyeye çıkarılması için fedakarca çalışan ve sağlık alanında değerli katkılarda bulunan doktorlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı kutlarım.

Her şeyin başı sağlıktır. Tıp bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. 14 Mart Tıp bayramını kutluyor başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum.

Sağlıklı toplum olabilme yolunda ve vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden tam manasıyla yararlanabilmeleri adına var gücüyle çalışan, doktorlarımız başta olmak üzere, tüm sağlık personelimizin 14 Mart Tıp Bayramını kutlarım.

Tüm acil sağlık çalışanlarının ve sağlık personelinin 14 mart Tıp Bayramını içtenlikle kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dilerim.

Gece-gündüz büyük bir özveriyle insanların sağlıklı ve daha sağlıklı yaşaması için ellerinden gelen her türlü çabayı esirgemeyen, sunan verilen görevleri zamanında ve tam yapan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramlarını kutlarım.

Sağlık, vücutları sağlam olanların başına konmuş bir taçtır. (Hz. Muhammed s.a.v) tüm sağlık birimlerinin 14 Mart tıp bayramını kutlarım.

Bir nefeslik sıhhatin bile değerinin ölçülemeyeceğinin bilincinde olarak; sağlık sektörü çalışanlarına sevgi ve şükranlarımı sunar, Tıp Bayramlarını kutlar, tüm insanlık için sağlık ve huzur dolu bir yaşam temenni ederim.

14 MART TIP BAYRAMI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

14 Mart 1827 yılında II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önermesi üzerine ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı Konağı'nda, Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Okulun kuruluş günü 14 Mart da, bu nedenle "Tıp Bayramı" olarak kutlanmaya başlamıştır.