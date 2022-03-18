14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları sırasında duygu yüklü anlar yaşadı

18 Mart 2022 Cuma 11:44 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 11:44

Hastanenin yaşayan en eski Başhekimi Mücahit Atmanoğlu ile Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ın konuk olduğu kutlamada 2004-2021 yılları arasında uzun yıllar başhekimlik görevini yürüten Prof. Dr. Özgür Yiğit'in Seyrantepe Hamidiye Etfal Şehir Hastanesine Başhekim olarak atanmasıyla yeni göreve başlayan Başhekim Doç. Dr. Mehmet Toptaş, yaptığı konuşmada; İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi "Türkiye'nin en iyi hastanesi olma" vizyonu ile en önemli ve modern hastanelerinden biri olmanın gururuyla yoluna devam ediyor. Sürekli yenilenmeyi, büyümeyi ve gelişmeyi hedefleyen hastanede kullanılan teknoloji ve teçhizatının modernliği, hizmet veren kadronun bilgi birikimi ve tecrübesi, gelen hastaları aileden biri gibi gören ve insanı temel alan hizmet anlayışı ile her gün binlerce hastanın derdine derman olmaya dün olduğu gibi bundan sonrada devam edecektir" dedi.

