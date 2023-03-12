Tıp Bayramı, sağlık çalışanlarının haklarını ve emeklerinin önemini hatırlatmak amacıyla her sene 14 Mart haftası kutlanıyor. Sağlık çalışanlarının sorunlarının tartışıldığı, bilime katkılarının ödüllendirildiği Tıp Bayramı 1976'dan beri her yıl aynı tarihte kutlanıyor. Bu özel günde sağlık çalışanlarını tebrik etmek isteyenler Tıp Bayramı mesajlarını araştırıyor. Tıp Bayramı için kutlama mesajları ve görsellerini bir araya getirdik. İşte Resimli Tıp Bayramı kutlama mesajları...

TIP BAYRAMI MESAJLARI



Gece-gündüz, kar-çamur, bayram-tatil demeden büyük bir özveriyle insanların sağlıklı ve daha sağlıklı yaşaması için ellerinden gelen her türlü çabayı esirgemeyen, sunan verilen görevleri zamanında ve tam yapan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramlarını kutlarım.

Yüce gönüllü tüm doktorlarımızın, sağlık çalışanlarımızın, personelimizin ellerinden öperim. Gününüz kutlu olsun.

Sağlık hizmetlerinin ülkemizde en üst seviyeye çıkarılmasıiçin fedakarca çalışan ve sağlık alanında değerli katkılarda bulunan doktorlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı kutlarım.

"Büyük bir fedakârlıkla çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. İyi ki varsınız"

Yalnızca doktorlar, bir hastalığı tedavi etmenin, hayatlarımıza sağlık getirmenin ve bütün umudumuzu kaybettiğimizde yanımızda olmanın sihirli güçleriyle donatılmışlardır. Tıp Bayramınız kutlu olsun.

Hayatımızın her alanında yanımızda olan çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. İyi ki varsınız.

Büyük bir fedakârlıkla çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. İyi ki varsınız.

"Ülkemizin, Milletimizin sağlığı için canla başla mücadele eden bütün sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı Kutlu olsun. İyi ki varsınız"

"Varlıkları ile hayat kurtaran doktorlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarının Tıp bayramı Kutlu Olsun.."

"İnsan hayatının kutsallığından ödün vermeden ülkemizin dört bir yanında gece gündüz demeden üstün bir gayret ve sabır içinde çalışan, salgın sürecinin pelerinsiz kahramanlarının "14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum."

Yüce gönüllü tüm doktorlarımızın, sağlık çalışanlarımızın, personelimizin ellerinden öperim. Gününüz kutlu olsun.

Sağlık hizmetlerinin ülkemizde en üst seviyeye çıkarılması için fedakarca çalışan ve sağlık alanında değerli katkılarda bulunan doktorlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı kutlarım.

"İnsanların sağlıklı ve nitelikli yaşaması için fedakârca çalışma gayreti gösteren doktorlarımız ve sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı Kutlu Olsun"

Sağlık, vücutları sağlam olanların başına konmuş bir taçtır. (Hz. Muhammed s.a.v) tüm sağlık birimlerinin 14 Mart tıp bayramını kutlarım.

Tüm acil sağlık çalışanlarının ve sağlık personelinin Tıp Bayramını içtenlikle kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dilerim.

Hayatımızın her alanında yanımızda olan çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı kutlu olsun. İyi ki varsınız.

TIP BAYRAMI TARİHÇESİ

II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir.