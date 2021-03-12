12 Mart 2021 Cuma 13:10 - Güncelleme: 12 Mart 2021 Cuma 13:10

Tıp bayramı, her ülkede farklı tarihlerde kutlanmaktadır. Tıp Bayramı, 2. Mahmut döneminde kurulan Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire'nin açılış tarihinde kutlanmaya başlanmıştır. Doktor veya Sağlık çalışanı yakınlarınıza gönderebileceğiniz Tıp Bayramı kutlama mesajlarını haberimizde derledik. Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. İşte anlamlı Tıp Bayramı kutlama mesajları

TIP BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI

Gece-gündüz, kar-çamur, bayram-tatil demeden büyük bir özveriyle insanların sağlıklı ve daha sağlıklı yaşaması için ellerinden gelen her türlü çabayı esirgemeyen, sunan verilen görevleri zamanında ve tam yapan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramlarını kutlarım.

Gece gündüz demeden koşturan, başka anne babalar çocuklarının sağlığına kavuştuğunu görebilsin diye kendi çocuğunu bile çok göremeyen, fedakarlık kelimesini buram buram hissettiren bütün sağlık sektörü çalışanlarının Tıp Bayramı kutlu olsun.

Sağlıktan öte hiçbir şey yokmuş. İnsan kaybettiğinde anlıyor. Emeklerinizin karşılığı ödenmez. Beni yeniden ayağa kaldırdığınız için sizlere teşekkür ediyor ve Tıp Bayramınızı kutluyorum.

Dünyada olmadan yaşanamayacak tek şey sağlıktır. Tüm emekleriniz için teşekkür ediyor, tüm sağlık personellerinin Tıp Bayramını kutluyorum.

"Beni Türk hekimlerine emanet edin." M. Kemal ATATÜRK

Canım annem/babam/arkadaşım, tüm hayatını başka insanları iyileştirmeye adadın. Seninle her defasında bir kez daha gurur duyuyorum. Tıp Bayramın kutlu olsun.

Sevgili doktorum, bugün eğer güne mutlu uyanabiliyorsam bu sizin sayenizde. İşinizi bir meslekten öte görüp tüm hastalarınızla bu kadar içten ilgilendiğiniz için size teşekkür ederim. Sizin ve ekip arkadaşlarınızın Tıp Bayramını kutlarım.

Ettiği Hipokrat yemininin hakkını veren, her zaman şifalı ellerini iyilik, doğruluk ve sağlık için kullanan hekimlerimizin Tıp Bayramı kutlu olsun.

Büyük fedakarlıklarla gece gündüz demeden çalışan tüm sağlık personellerinin Tıp Bayramını kutluyor, sağlık alanında çalışanlarına gösterilen kaba davranışların sonsuza kadar yok olmasını diliyorum.

Ülkemizin 7 bölgesinde de köy, kent demeden görev alan, insan hayatının kutsallığına inanan tüm doktor ve hemşirelerin Tıp Bayramı kutlu olsun.

Başka hangi meslek vardır ki derde bu kadar derman olsun. Bir nefesin kıymetini en az sizin kadar anlayan başka kim olabilir? Tüm kalbi ile mutluluk ve yaşam dağıtan tüm sağlık personellerinin Tıp Bayramı kutlu olsun!

Hayatın boyunca tıpkı bir mum gibi gittiğin yeri aydınlattın. Şimdi de kendine en uygun olan mesleği seçtin. Eminim ki okulunu bitirip güçlü bir hekim olduğunda dünya çok daha umut dolu bir yer olacak. Seninle gurur duyuyorum, Tıp Bayramın kutlu olsun.

Sadece görevinizi yaptığını düşünürken bile binlerce kişiye umut ve mutluluk dağıtan bütün tıp sektörü çalışanlarının Tıp Bayramın kutlu olsun.

Atatürk'ün "Beni Türk hekimlerine emanet edin" derken karşısında görmek istediği hekimlerden biri olduğun için, insan yaşamını her zaman en öne koyduğun ve vicdanını hiçbir zaman kaybetmediğin için seninle hep gurur duyduk oğlum. Tıp Bayramın kutlu olsun.

Tüm sağlık personellerinin Tıp Bayramını kutlar, sağlıklı bir toplum olabilme yolundaki katkılarından ötürü teşekkürlerimi sunarım.

Sağlık hizmetlerinin ülkemizde en üst seviyeye çıkarılması için fedakarca çalışan ve sağlık alanında değerli katkılarda bulunan doktorlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı kutlarım.

Karşılaştığı her güçlükle mücadele eden, türlü fedakarlıklarla şifa dağıtan ve mesleğinin kutsallığının farkında olup onu layığı ile yerine getiren bütün doktorlarımızın Tıp Bayramı kutlu olsun.

Görevini sadece edilmiş bir yemin olarak görmeyen, tüm kalbi ve vicdanı ile mesleğini icra eden başta hekimler olmak üzere bütün sağlık personellerinin Tıp Bayramını kutluyorum.

Büyük bir fedakarlıkla çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı kutlu olsun. İyi ki varsınız.

Hayatını insanlığın hizmetine adayan ve bu kutsal görevi yerine getirmek için kendi hayatından sürekli fedakarlık etmek durumunda kalan bütün sağlık personellerinin Top Bayramı kutlu olsun.

Tıp Bayramı mesajları ile sevdiklerinizi hatırladığınız dile getirip , onları mutlu edebilirsiniz. Haberimizden en güzel Tıp Bayramı mesajlarına ve tarihçesine ulaşabilirsiniz.

Fedakarlıkla bir ömür boyunca mesleğini yerine getiren ve her gün onlarca hastaya derman olan tüm sağlık personelinin Tıp Bayramı kutlu olsun.

Yalnızca doktorlar, bir hastalığı tedavi etmenin, hayatlarımıza sağlık getirmenin ve bütün umudumuzu kaybettiğimizde yanımızda olmanın sihirli güçleriyle donatılmışlardır. Tıp Bayramınız kutlu olsun.

Meslek hayatı boyunca karşılaştığı bütün zorluklara göğüs gererek mesleğini en iyi ve doğru şekilde yerine getiren, mesleğinin kutsallığını ve önemini bilerek işini icra eden bütün doktor ve hemşirelerin Tıp Bayramı kutlu olsun.

Yüce gönüllü tüm doktorlarımızın, sağlık çalışanlarımızın, personelimizin ellerinden öperim. Gününüz kutlu olsun.

Meşakkatli mesleğimizi insan onuruna yakışır şekilde yerine getirmeye çalışan tüm fedakâr sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı kutlu olsun.

Bugün sağlıkla ve mutlulukla hayatıma devam edebilmemin sebebi, sizin yoğun emek ve ilginizdir. Her şey için teşekkür eder Tıp Bayramınızı kutlarım.

Sağlık, vücutları sağlam olanların başına konmuş bir taçtır. (Hz. Muhammed s.a.v) tüm sağlık birimlerinin tıp bayramını kutlarım.

Ülkemizin her köşesinde, İnsan hayatının kutsallığından ödün vermeden, sonsuz sabır ve üstün gayret ile çalışan Tüm Sağlık çalışanlarımızın "14 Mart Tıp Bayramı" kutlu olsun.

İnsanla uğraşıp, insanı yaşatmayı, acısını azaltmayı, derdine derman olmayı, mesleği olarak seçen Tüm Sağlık çalışanlarımızın "14 Mart Tıp Bayramı" kutlu olsun.

Hayatımızın her alanında yanımızda olan çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı kutlu olsun. İyi ki varsınız.

TIP BAYRAMI TARİHİ

1950'li-1960'lı yıllarda 14 Mart tarihlerinde Tıp Fakülteleri'nin öğrenci dernekleri tarafından bir dergi çıkartılması gelenek haline gelmişti. Bu dergilerde öğrencilerin ve hekimlerin sorunları ön plana çıkartılıyordu. 1960 tarihli bu derginin kapağında da fakülte dersleriyle boğuşan tıp öğrencisi karikatürize edilmiş.

14 Mart 1827'de, 2. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. Okulun kuruluş günü olan 14 Mart, "Tıp Bayramı" olarak kutlanmaktadır.