14 Mayıs'ta Türkiye sandığa gidiyor. Seçime sayılı günler kala MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Cumhur ittifakı ve sistem değişikliği ile birlikte Türkiye'nin son yıllarda hayal dahi edilemeyecek projeleri hayata geçirdiğinin altını çizen Karakaya sözlerini şöyle sürdürdü:

Biz Cumhur İttifakı olarak şunu söylüyoruz. Türkiye uluslararası alanda güçlü bir devlet olsun, kimse bize emir talimat vermesin. Biz bunu gerçekleştirdik çok şükür. Türkiye'nin nereden nereye geldiği ortada. İşte bu yüzden 7 düvel bir araya gelmiş başka dertleri yokmuş gibi Türkiye'nin seçim sonuçlarını bekliyor ya da etkilemeye çalışıyor. Neden? Çünkü eski Türkiye'yi istiyorlar. Borç verip ardından talimat talimat verdikleri Türkiye'ye özlem duyuyorlar.

ABD Başkanı Biden açık açık söyledi, "Erdoğan'a karşı muhalefeti destekleyeceğiz" dedi. Bu şu demek oluyor Burhan Bey, Türkiye , savunmada, enerjide, dış politikada bizim kontrolümüzden çıktı, Kendi rotasında ilerlemeye başladı, durduralım diyorlar...

ABD 2. DÜNYA SAVAŞINDAN KALAN HURDA UÇAKLARI BİZE VERDİ

ABD 2. Dünya Savaşı sonrası elinde kalan hurda uçakları ABD'ye götürmeyi düşündü... Fakat okyanus ötesine götürmek oldukça pahalı bir işti... o yüzden Marshall planı yada yardımı adı altında, bize o hurda uçakları verdiler... Sonuç ne oldu biliyorsunuz... Türkiye'de yerli uçak üreten tüm fabrikalara kilit vuruldu.... Ama bugün Türkiye uyandı, kurgulanan oyunun farkına vardı... Artık kendi yerli ve milli savaş uçaklarımızı üretir hale geldik... Terörle mücadele de geldiğimiz süreç de ortada...

YA DEVLET BAŞA YA KUZGUN LEŞE

Diyoruz ki '14 Mayıs Türkiye'nin beka seçimidir'... Neden çünkü 7'li koalisyonun vaatleri ortada... CHP lideri önce küreselciler ile masa oturdu, ardından terör örgütü ve uzantılarına özerlik sözü verdi. Bu Türkiye'nin bölünmesi demek. Suriye gibi ırak gibi olması demek.... Halkımız bunu görüyor ve sandıkta gereken cevabı verecek. Ya devlet başa ya kuzgun leşe...

KAYBEDECEKLERİNİ ANLADILAR HER TUŞA BASIYORLAR...

Şuan Allah'ın izni ile cumhur ittifakı seçimi kazanıyor... Meydanların verdiği mesaj ortada... muhalefette ve batı medyasında çok büyük panik havası var... Başta The Economist ve diğerlerinin attığı manşetler ortada Burhan bey. Siz de gördünüz... Allah aşkına Türkiye'nin seçiminden Avrupa'ya ne? Yoo rahat durmazlar çünkü bölgede hesapları var.... Kafkaslar'dan Balkanlar'a Ortadoğu'dan Uzakdoğu'ya büyük hesap peşindeler... Türkiye düşerse inanın Allah fırsat vermesin, coğrafya düşecek. o yüzden panikle her tuşa basıyorlar...

Allah bu millete bir daha istiklal marşı yazdırmasın...