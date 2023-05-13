14 Mayıs'a saatler kala İYİ Parti'de istifa depremi

İYİ Parti'de seçime saatler kala kan kaybı sürüyor. İYİ Parti Bandırma Kurucu Gençlik Kolları Başkanı Serdar Aksu ve ekibi, HDP ile kol kola girmeyeceklerini belirterek partilerinden istifa edip topluca AK Parti'ye geçti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 28. Dönem Balıkesir Milletvekili adayları Ali Taylan Öztaylan, Mehmet Aydemir ve Fatih Güngör Bandırma'nın Çınarlı Mahallesi'nde miting düzenledi.

Serdar Aksu, 6'lı masanın memlekete faydasından çok zararı olacağını, HDP ve PKK ile kol kola girmeyeceklerini söyledi.