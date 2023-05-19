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14 Mayıs'ı hazmedemediler: Depremzedelere kin ve nefret kustular

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'taki seçimlerde deprem bölgesinden yüksek oranda oy almasını hazmedemeyen muhalif seçmenler, nefret ve kusmaya devam ediyor. Muhalif kesim, bugün Malatya'da meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından depremzedelere yönelik küfür ve tehditlerine devam etti.

19 Mayıs 2023 Cuma 14:14 - Güncelleme:
14 Mayıs'ı hazmedemediler: Depremzedelere kin ve nefret kustular
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14 Mayıs'ta sandığa giden Türkiye seçimini yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk tur seçimi, en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na göre açık ara farkla önde tamamladı. Muhalefet umduğunun aksine deprem bölgesinden de Erdoğan'a büyük bir destek çıktığını görünce adeta çılgına döndü.

Seçim sonuçlarına öfkelenen kesim, afetzedelere yönelik insanlık dışı hareket ve söylemler sarf etti. Sosyal medyada, ölüm tehditleri savurdu, tehdit ve hakaret dolu videolar paylaşarak nefret saçtılar.

MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM

Bugün saat 11.23'te Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 12.56 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli endişe yarattı. İlk belirlemelere göre; depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

KİN KUSMAYA DEVAM EDİYORLAR!

14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgelerinde fazla oy aldığı muhaliflerin depremzedelere yönelik başlattığı nefret propagandasının devam ettiği görüldü.

Malatya'da meydana gelen depremin ardından muhaliflerin yaptığı insanlık dışı yorumlar büyük tepki topladı.

İşte o insanlık dışı yorumlardan bazıları:

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