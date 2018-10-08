Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Edirne'de 14 suçtan aranan şahıs polisten kaçamadı

Edirne’nin Keşan ilçesinde Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 14 ayrı yakalama emri bulunan şahıs yakalandı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, halk arasında Fındık lakabı ile tanınan aralarında uyuşturucu madde imal ve ticareti, nitelikli yağma, ruhsatsız ateşli silah bulundurma suçlarının bulunduğu 14 ayrı yakalama emri ile aranan ayrıca Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanı dahilinde 2018 yılında meydana gelmiş 3 ayrı olayın firari şüphelisi olarak aranmakta olan Y.A.’nın yakalanmasına yönelik fiziki takip ve istihbarı çalışmalara ağırlık verdi.
 
Ekipler, çalışmalarının neticesinde Y.A.’nın Yenimescit Mahallesi’nde bir adreste saklandığı bilgisini edindi. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla adrese düzenlenen operasyonda Y.A. yakalandı. Y.A.’nın bulunduğu adreste yapılan aramada çok sayıda silah, bu silahlara ait mermi ve işlemiş olduğu suçlardan elde ettiği değerlendirilen 5 bin 700 TL para ele geçirildi.
 
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Vecihi Hürhuş´un ölüm yıldönümü -Tarihte bugün 16 Temmuz 1969

Vecihi Hürhuş´un ölüm yıldönümü -Tarihte bugün 16 Temmuz 1969

Nurmagomedov'dan Muhammed Ali etkisi

Nurmagomedov'dan Muhammed Ali etkisi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA