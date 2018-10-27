14 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde yer alan Gara, Kandil ve Zap bölgelerine bugün hava harekatı düzenlendi.

Harekatlar kapsamında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 14 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.