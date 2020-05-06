06 Mayıs 2020 Çarşamba 13:55 - Güncelleme: 06 Mayıs 2020 Çarşamba 13:55

14 yaş altı sokağa çıkma izninin ne zaman olduğu yoğun bir biçimde araştırılıyor. 14 yaş altı çocukların sokağa çıkma yasağı haftada 1 gün olmak üzere 4 saatliğine esnetildi. Türkiye'de koronavirüs salgınının önüne geçmek amacıyla alınan 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı yaklaşık 1 buçuk aydır devam ediyor. Uzun süredir evlerinden dışarı çıkmayan çocuklar bir an önce parklara gidip oyun oynamak istiyorlar. 14 yaş altı çocuklar ve velileri, '14 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? 14 yaş altı çocuklara sokağa çıkma yasağı izni hangi gün?' sorularının cevabını merak ediyor. İşte 14 yaş altı çocukların sokağa çıkıp parka gidebileceği zaman dilimi.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü vatandaşlar için yasak esnetildi ve 4 saatlik izin kararı çıktı. Peki 14 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? 14 yaş altı 4 saatlik sokağa çıkma izni hangi gün? İşte 14 yaş altı çocukların dışarı çıkacağı tarih ve saat

0-14 YAŞ ARASI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

0-14 yaş arası çocuklar ise 13 Mayıs Çarşamba günü yine aynı saatler arasında dışarı çıkabilecekler. Yürüme mesafesinde sokağa çıkmalarına izin verilen 20 yaş altı gençler 11.00 ile 15.00 saatleri arasında yürüyüş yapıp 4 saat boyunca hava alabilecekler.

14-20 YAŞ DIŞARI ÇIKMA İZNİ HANGİ GÜN?

14-20 yaş arası gençler, 15 Mayıs Cuma günü saat 11.00 ile 15.00 arası 4 saatliğine dışarı çıkabilecekler.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 65 yaş üstü yaşlılar ve 20 yaş altı gençler için sokağa çıkma yasağı açıklaması:

Sağlık Bakanlığımız ülkemizdeki tüm sektörlerde uygulanacak salgın tedbirlerine ilişkin dökümanlar hazırlayarak kurumlara göndermeye başladı. Tüm kurumlar ve işletmeler, faaliyetlerini bu rehbere göre yürütecek.

İlk müjdemiz 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızadır.

65 yaş üstü gruba, ilk etapta, sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz.

İlk uygulamayı da, bu hafta sonu 10 Mayıs Pazar günü saat 11 ile 15 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz.

20 yaş altı için de bu esnemeyi iki grup halinde uygulayacağız.

0-14 yaş grubu hafta içinde, 13 Mayıs Çarşamba günü, yine 11 ile 15 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkartılabilecek.

15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü, yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkarak, hava alıp dinlenebilecek.

Kurallara riayet düzeyine bakarak, sonraki haftalarda da aynı uygulamayı devam ettireceğiz.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

20 yaş altı gençlerin ve çocukların sokağa çıkma yasağının biteceği tarih, okulların açılacağı 1 Haziran 2020 olarak biliniyor. 1 Haziran sonrası hafta sonları içinse henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.