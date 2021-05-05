14 yaşındaki Ayşegül'ün İHA ve SİHA hayali gerçek oldu

DHA 05 Mayıs 2021 Çarşamba 13:46 - Güncelleme: 05 Mayıs 2021 Çarşamba 13:46

Gaziantep Valiliği koordinesinde, ramazanda öksüz ve yetim çocukların isteklerini gerçekleştirmek amacıyla 'Bir Çocuk Bir Dilek' kampanyası başlatıldı. Çocuklardan, bayram öncesi, hayallerinden 3'ünü mektupla yazmaları istendi. Babasını kaybeden Ayşegül adlı kız çocuğu da en büyük hayalinin İHA ve SİHA'ları yakından görmek olduğunu yazdı. Bu mektup, Vali Davut Gül'ün dikkat çekti. Vali Gül, evinde ziyaret ettiği küçük kıza hayalini gerçekleştirmek için yardımcı olacağını söyledi. Gül'ün girişimlerinin ardından harekete geçen Vefa Sosyal Destek Grubu, Ayşegül'ü evinden alıp, Gaziantep'te bulunan Jandarma İHA Taktik Komutanlığı'na götürdü. Burada gezdirilen Ayşegül'ün İHA ve SİHA'ları yakından görme hayali de gerçek oldu.

TEKNOFEST'i büyük heyecanla takip ettiğini ve asker ağabeyinin anlattıklarıyla İHA'lara ilgi duyduğunu söyleyen Ayşegül, "Geçen sene şehrimizde yapılan TEKNOFEST'i büyük bir heyecanla takip ettim. Valimizin mektubu bana ulaşınca hayalim olan bu isteğimi yazmak istedim ve bugün burada kendimi hayalimi yaşarken buldum. Çok mutluyum, çok duygulandım. Buradaki ağabeyler de benimle çok güzel ilgilendiler. Bu hayalimin izinden gidecek ve uçak mühendisi olmak için çok çalışacağım. Gelecekte ülkeme değer katacak işler yapmayı çok istiyorum" dedi.