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  • 14 yaşındaki çocuğu tekme-tokat döven 2 kişi tutuklandı
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14 yaşındaki çocuğu tekme-tokat döven 2 kişi tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sosyal medyadan tartıştıkları H.K.'yı (14) sokak ortasında tekme- tokat döverek hastanelik ederek kalbinin durmasına neden olan Yusuf G. (16) ve arkadaşı Seyfi E. (17), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerasına da yansırken, durumu ağır olan H.K.'nın hastanedeki tedavisi devam ediyor.

DHA19 Mayıs 2024 Pazar 07:21 - Güncelleme:
14 yaşındaki çocuğu tekme-tokat döven 2 kişi tutuklandı
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Olay, geçen 17 Mayıs günü saat 18.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi, İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.K. ile Yusuf G. arasında sosyal medyada başlayan tartışma, kısa sürede büyüdü. İstiklal Caddesi'nde buluşan H.K. ile Yusuf G. ve arkadaşı Seyfi E. arasında çıkan tartışma, gerginliğin artması sonucu kavgaya dönüştü. Yusuf G. ve Seyfi E.'nin tekme ve yumruklarla darbettiği H.K. kanlar içinde kalırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Kavgayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KALBİ DURDU

Sağlık ekiplerince ilk kontrollerinde kalbi durduğu belirlenen H.K., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahale sonucu kalbi tekrar çalıştırılan H.K., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan H.K.'nın, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

DARP ANI KAMERADA

Öte yandan Yusuf G. ile Seyfi E.'nin, H.K.'yı sokakta tekme- tokat dövdüğü o anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Yusuf G. ve Seyfi E.'nin, düşen H.K.'nın başını tekmelediği ve çevredekilerin kavgayı ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

TUTUKLANDILAR

Polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınan Seyfi E. ve Yusuf G., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • sokak kavgası
  • hastane tedavisi
  • mahkeme kararı

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