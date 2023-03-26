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Güncel

14 yaşındaki çocuğun darbedildiği iddiası! Valilik: Komiser ve 4 polis görevden uzaklaştırıldı

Diyarbakır Valiliği, Lice ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun darbedilmesine ilişkin, bir komiser ve dört polis memurunun gözaltına alındığını, söz konusu 5 personelin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

AA26 Mart 2023 Pazar 14:01 - Güncelleme:
14 yaşındaki çocuğun darbedildiği iddiası! Valilik: Komiser ve 4 polis görevden uzaklaştırıldı
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Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, Lice ilçesinde gerçekleştirilen nevruz etkinliklerinde 5 personelin 14 yaşındaki bir çocuğun "ölümüne sebebiyet verdiği" yönündeki iddiaların çarpıtma ve provokasyon amacı taşıdığı belirtildi.

21 Mart'ta 14 yaşında darba maruz kalan Y.D'nin il merkezindeki bir hastaneye başvurduğu, tedavisinin ardından bir gün sonra taburcu edildiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayla ilgili Lice Cumhuriyet Savcılığınca aynı gün soruşturma başlatılmış, 25 Mart'ta İlçe Emniyet Amirliğinde görevli bir komiser ve dört polis memuru gözaltına alınmış, ardından adli mercilere sevk edilmiştir. Söz konusu 5 personel görevden uzaklaştırılmış, haklarında idari soruşturma başlatılmıştır. Olay tüm yönleriyle soruşturulmaktadır."

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