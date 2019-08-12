14 yaşındaki çocuk kolunu kıyma makinesine kaptırdı

Alınan bilgiye göre, Dervişpaşa Mahallesi'nde kurbanlık etlerini kıyma makinesinde çekmek isteyen Suriye uyruklu Halil Zavak'ın (14) sağ kolu makineye sıkıştı.

Yakınları tarafından makineyle birlikte İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürülen Zavak, daha sonra Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Zavak'ın kolunu sıkıştığı yerden çıkaramayan sağlık ekipleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Acil servise gelen itfaiye ekipleri, spiral ve özel makasla makineyi keserek Zavak'ın kolunu sıkıştığı yerden kurtardı.

Çocuğun ameliyata alındığı öğrenildi.