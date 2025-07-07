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14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı

Bursa'da 14 yaşındaki genç kız, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı anne ve iki kızını bıçakla yaraladı. Kavgayı ayırmaya çalışan bir başka kişi de saldırganın hedefi oldu.

IHA7 Temmuz 2025 Pazartesi 06:27 - Güncelleme:
14 yaşındaki genç kız 4 kişiyi bıçakladı
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Olay, saat 22.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Kent Meydanı çevresinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu 14 yaşındaki F.E. ile yine aynı uyruktan S.D. ve kızları D.D. ile S.D. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek yerini bıçaklı saldırıya bıraktı. Öfkeli saldırgan, yanında taşıdığı bıçakla anne ve iki kızını yaraladı. Kavgaya müdahale etmeye çalışan başka bir kişi de bıçak darbelerinin hedefi oldu.

Olayı gören vatandaşlar büyük panik yaşarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Dört yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Saldırgan F.E. olay yerinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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