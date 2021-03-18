İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mart 2021 Perşembe / 5 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3713
  • EURO
    8,8004
  • ALTIN
    408.574
  • BIST100
    1557.16
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 14 yaşındaki Hakan, üzerinden düştüğü hamağın ipinin boynuna dolanması sonucu öldü
Güncel

14 yaşındaki Hakan, üzerinden düştüğü hamağın ipinin boynuna dolanması sonucu öldü

Aydın'da 14 yaşındaki Abdülhamid Hakan Kurt, üzerinden düştüğü hamağın ipinin boynuna dolanması sonucu hayatını kaybetti.

DHA18 Mart 2021 Perşembe 16:41 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 16:41
ABONE OL

Nazilli ilçesine bağlı kırsal İsabeyli Mahallesi'nde geçen salı günü yaşanan acı olayda, Abdülhamid Hakan Kurt, sallandığı hamaktan dengesini kaybedip, düştü. Ancak hamağın ipi boynuna dolandı. Nefessiz kalan çocuğun kalbi durdu. Yakınları tarafından fark edilen Kurt, ihbar üzerine gelen ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 3 gündür yoğun bakımda olan Abdülhamid Hakan Kurt, doktorların tüm çabasına rağmen bugün hayatını kaybetti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.