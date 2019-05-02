14 yaşındaki kız bıçaklanmış halde bulunmuştu... İfadesi ortaya çıktı

Kırşehir'in Mucur ilçesi yakınlarında tarlada çalışan bir çiftçinin ihbarı üzerine bulunan Z.G.,'nin (14), Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi sürüyor. Yakınları, ortaokul öğrencisi Z.G.,'nin tedavisine refakat ediyor.

Pedagog eşliğinde ifadesi alınan Z.G'nin, yaklaşık 3 gün önce Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde ailesiyle yaşadığı evden babaannesinin ikamet ettiği Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı bir köye gitmek için kaçtığını ve bir araca binerek yola çıktığını söylediği öğrenildi.

Mucur ilçesine bağlı Kurugöl köyüne geldiğinde şoförün kendisini bıçaklayarak yol kenarındaki sazlık alana attığını anlatan Z.G.,'yi tarlasına gübre atan bir çiftçi tarafından fark edilmişti.