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Antalya'da 14 yaşındaki kızdan 4 gündür haber alınamıyor

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 14 yaşındaki kızdan 4 gündür haber alınamıyor.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Cumartesi sabahı ailesiyle birlikte yaşadığı evden ayrılan 14 yaşındaki Beril Kaplan akşam eve dönmedi. Kızlarının gidebileceği her yeri kontrol etmesine rağmen hiç bir iz bulamayan ailesi karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu.  
 
Kızlarının evden çıkarken üzerinde siyah deri mont, kot pantolon olduğunu belirten ailesi, kızlarını gören veya yerini bilenlerin insaniyet namına ihbarda bulunmasını istedi.

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