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14 yaşındaki Rabia Kumaş'ın teyzesine gittiği anlaşıldı

Bursa'nın İznik ilçesinde, dün öğlen saatlerinde arkadaşına gideceğini söyleyerek evden çıkan ve saatlerce kendisinden haber alınamayan 14 yaşındaki Rabia Kumaş'ın teyzesine gittiği anlaşıldı.

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Olay dün akşam yaşandı. Kumaş, iddiaya göre bir arkadaşına "evden kaçıyorum" diyerek mesaj attı. Ancak, gerçek sonradan ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki küçük kız, o akşam teyzesine gitti ve geç vakte kadar teyzesinde kaldı. Aile haber alamayınca da polise giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Küçük kızın aynı gece ailesine gittiği öğrenildi.

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