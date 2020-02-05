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14 yıldır aranan hükümlü maden ocağında yakalandı

Denizli'de 14 yıldır aranan hükümlü çalıştığı kömür ocağında yakalandı.

AA05.02.2020  13:14 - Güncelleme: 05.02.2020  13:14

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, "silahlı gasp" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 14 yıldır aranan Yusuf Sürücüoğlu'nun (50), Acıpayam ilçesinde bir kömür ocağında olduğunu belirledi.

Maden Tetkik ve Arama (MTA) görevlisi gibi davranarak bölgedeki maden ocaklarını inceleyen ekipler, hükümlüyü, Kelekçi Mahallesi'ndeki bir ocakta tespit etti.

Jandarma ekipleri kömür ocağında yakaladığı Sürücüoğlu'nun üzerinde kendi adına düzenlenmiş 2 sahte nüfus cüzdanı buldu.

Yaklaşık 5 ay önce maden ocağında işe başladığı öğrenilen hükümlünün, 14 yıl boyunca genellikle kırsalda yaşadığı, şehre mümkün olduğunca gelmediği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sürücüoğlu, cezaevine gönderildi.

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