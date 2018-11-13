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143 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

HSK'nın adli kararnamesiyle 143 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi, 143 hakim ve savcıyla ilgili mazeret kararnamesi yayımlandı.
 
Kararname ile çoğunluğunu son dönemde kura ile atanan yeni hakim ve savcıların oluşturduğu 143 hakim ve savcının görev yeri "mazeret" nedeniyle değiştirildi.
 
Mesleğe yeni başlayanların yanı sıra Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Burhan Tezcan, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinin ikinci heyetine başkanlık eden Ankara Hakimi Cem Boztaş da Antalya Hakimliğine atandı.
 

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