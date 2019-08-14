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146 yıl hapis hapis cezasıyla aranan zanlı yakalandı

Yurt genelinde 12 ilde 26 suçtan 146 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Sedat Nuri Sesli (26), başkası adına düzenlenmiş kimlikle yakalandı. Sedat Nuri Sesli’nin birçok ilde dolandırıcılık olaylarına karıştığı ortaya çıktı.

  • DHA
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Antalya’da alınan istihbaratı değerlendiren Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, asayiş ekipleri ile birlikte kent girişinde operasyon düzenledi. Operasyonda, başkası adına düzenlenmiş kimlik taşıyan ve 146 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlenen Sedat Nuri Sesli gözaltına alındı.
 
İfadesi alınmak üzere Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Sedat Nuri Sesli’nin, İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Konya, Mersin, Kayseri, Hatay, Balıkesir, Niğde, Osmaniye, Adıyaman’da 26 dolandırıcılık suçundan kaydının bulunduğu ortaya çıktı.
 
Sedat Nuri Sesli, ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Feci kaza saniye saniye kamerada

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