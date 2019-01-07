2018'de 147 bin 562 uyuşturucu operasyonu düzenlendi
İçişleri Bakanlığınca geçen yıl 147 bin 562 uyuşturucu operasyonunda 204 bin 780 kişinin gözaltına alındığı, 23 bin 134 kişinin tutuklandığı açıklandı
- AA
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