Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, örgütün Suriye yapılanması olan PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikten sonra kaçak yollarla Türkiye'ye giren V.A, A.Ş.U ve H.K; Almanya'nın Frankfurt şehrinde kutlanan ve terör örgütünün propagandasına dönüşen nevruz kutlamasına katıldığı tespit edilen ve terör örgütünün faaliyetlerini diri tutmak ve müzahir kesimin motive etmeyi amaçlayan C.G. ve J.H.; örgütün geçmiş yıllarda yapmış olduğu yasa dışı eylem ve etkinliklere katılan ve elde edilen suç unsurları üzerinde parmak izi tespit edilen S.I.'nın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin PKK/KCK terör örgütünün Siirt'in Eruh ilçesinde gerçekleştirdiği ilk silahlı eyleminin sözde yıl dönümü olan 15 Ağustos'ta eylem arayışında olduğunu da belirleyen ekipler, bu sabah operasyon için düğmeye bastı.

Özel Harekat ve dron desteğiyle belirlenen adreslere şafak operasyon düzenlendi. Koçbaşlarıyla kapılar kırılarak adreslere girilirken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.