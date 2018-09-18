Ankara'da FETÖ operasyonu: 15 astsubay hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 15 muvazzaf astsubaydan 14'ü gözaltına alındı.

Yapılan açıklamada, ''Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Milli İstihbarat Başkanlığı (MİT) Sinyal İsitihbarat dairesi bünyesinde görevlendirilen Asker şahıslardan önceki tarihlerde yapılan operasyonlarda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların İfade ve Teşhisleri ile FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 15 astsubay şüpheli hakkında 18.09.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir.'' ifadelerine yer verildi