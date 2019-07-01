1,5 aylık hamile Başak'tan bir haftadır haber alınamıyor Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, 1,5 aylık hamile Başak Çamkerten'den (20) bir haftadır haber alınamıyor. Kayıp kadın için jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.