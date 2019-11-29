17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7639
  • 6,3485
  • 270.264
  • 107126
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

15 büyükelçi merkeze alındı, 16 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 15 büyükelçi merkeze alındı, 16 ülkeye yeni büyükelçi atandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Ürdün Büyükelçisi Murat Karagöz, Guatemala Büyükelçisi Süleyman Gökçe, Türkmenistan Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Cezayir Büyükelçisi Mehmet Poroy, Sri Lanka Büyükelçisi Tunca Özçuhadar, Belarus Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama, Estonya Büyükelçisi Hayriye Kumaşcıoğlu, Çad Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen, Dominik Büyükelçisi Didem Ela Görkem Gökçe, Şili Büyükelçisi Gülin Dinç, Vietnam Büyükelçisi Akif Ayhan, Bangladeş Büyükelçisi Devrim Öztürk, Kazakistan Büyükelçisi Nevzat Uyanık, Kuzey Makedonya Büyükelçisi Tülin Erkal Kara ile Gambiya Büyükelçisi İsmail Sefa Yüceer merkeze alındı.

Bu suretle boşalan Ürdün Büyükelçiliğine İsmail Aramaz, Guatemala Büyükelçiliğine Andlaşmalar Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Erkan Aytun, Türkmenistan Büyükelçiliğine Togan Oral, Cezayir Büyükelçiliğine Mahinur Özdemir Göktaş, Sri Lanka Büyükelçiliğine Güney Asya Genel Müdür Yardımcısı Rakibe Demet Şekercioğlu, Belarus Büyükelçiliğine Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özcan, Estonya Büyükelçiliğine İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Süleyman İnan Özyıldız, Çad Büyükelçiliğine Kemal Kaygısız, Dominik Büyükelçiliğine Uluslararası Hukuk İçtihatları Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Kebapcıoğlu, Şili Büyükelçiliğine Amerika Genel Müdür Yardımcısı Gülcan Akoğuz, Vietnam Büyükelçiliğine Denizcilik, Havacılık ve Hudut Genel Müdür Yardımcısı Haldun Tekneci, Bangladeş Büyükelçiliğine Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Osman Turan, Kazakistan Büyükelçiliğine Ufuk Ekici, Kuzey Makedonya Büyükelçiliğine Doğu Asya Genel Müdür Yardımcısı Hasan Mehmet Sekizkök, Gambiya Büyükelçiliğine ise İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Gelişen 8 Ülke Teşkilatı Genel Müdür Yardımcısı Tolga Bermek atandı.

Kararnameyle, boş bulunan Gabon Büyükelçiliğine ise Batı Afrika Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Erdem Kaygısız'ın ataması gerçekleştirildi.

Polis ilk kez kullandı, sivil toplum örgütleri ayağa kalktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kızgızistan eski İstanbul Başkonsolosunu gözaltına aldı

Kızgızistan eski İstanbul Başkonsolosunu gözaltına aldı

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

İsrail ürünlerinin tanıtımını yapanlara soruşturma açılma çağrısı

İsrail ürünlerinin tanıtımını yapanlara soruşturma açılma çağrısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı: Kuvvetli geliyor

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı: Kuvvetli geliyor

Siyanürün piyasa ve internet ortamında satışı yasaklandı

Siyanürün piyasa ve internet ortamında satışı yasaklandı

Art arda açıklamalar! Meteoroloji ve Valilik vatandaşı uyardı

Art arda açıklamalar! Meteoroloji ve Valilik vatandaşı uyardı

Fener Rum Patriği'nin evine girmeye çalışmışlardı! Savunmaları şaşırttı

Fener Rum Patriği'nin evine girmeye çalışmışlardı! Savunmaları şaşırttı

Suç makinesi güzellik merkezinde yakalandı

Suç makinesi güzellik merkezinde yakalandı
 

POPÜLER HABERLER

Çekmeköy´de tuhaf olay! Dayak yedi, sinirini bakın nasıl çıkardı

Çekmeköy´de tuhaf olay! Dayak yedi, sinirini bakın nasıl çıkardı

ABD'de 60 bin kişi o bölgeden tahliye ediliyor!

ABD'de 60 bin kişi o bölgeden tahliye ediliyor!

Kültür ve Turizm Bakanlığı hazırladı: Türkiye'deki 18 inanç gözdesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı hazırladı: Türkiye'deki 18 inanç gözdesi

Dünyanın en soğuk şehri! 250 bin kişi yaşıyor

Dünyanın en soğuk şehri! 250 bin kişi yaşıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA