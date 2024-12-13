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  • 15. Büyükelçiler Konferansı sona erdi! Bakan Fidan: Savunma ve güvenlik gibi birçok alanda istişarelerde bulunduk
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15. Büyükelçiler Konferansı sona erdi! Bakan Fidan: Savunma ve güvenlik gibi birçok alanda istişarelerde bulunduk

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15. Büyükelçiler Konferansı'nı başarıyla tamamladıklarını belirtti.

AA13 Aralık 2024 Cuma 20:57 - Güncelleme:
15. Büyükelçiler Konferansı sona erdi! Bakan Fidan: Savunma ve güvenlik gibi birçok alanda istişarelerde bulunduk
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Fidan, X sosyal medya platformundan konferansa ilişkin paylaşım yaptı.

Fidan, 15. Büyükelçiler Konferansı'nı başarıyla tamamladıklarını belirterek, dünyanın dört bir yanında görev yapan büyükelçilerle ve merkez teşkilatın yöneticileriyle, Türkiye'nin dış politika hedeflerini, bölgede ve dünyadaki son gelişmeleri değerlendirdiklerini, gelecek dönem için yol haritalarını şekillendirdiklerini aktardı.

BİRÇOK ALANDA İSTİŞARELERDE BULUNULDU

Konferans kapsamında 7 panel ve 16 tematik oturum gerçekleştirildiğini belirten Fidan, savunma, güvenlik, ekonomi, finans, bağlantısallık, sanayi, ulaştırma, adalet, iletişim, çevre, enerji, göç ve kültür gibi dış ilişkiler ile ilgili birçok alanda istişarelerde bulunduklarını bildirdi.

Fidan, büyükelçileri, bakan ve kurum başkanlarıyla bir araya getirdikleri panellerde, dış ilişkilerinde uyum ve eş güdümü güçlendirmek, karar alma süreçlerinin bütüncül bir anlayışla ele alınmasını sağlamak üzerine tartışmalar yürüttüklerini, yuvarlak masa toplantıları ve akademik panellerle geleceğe yönelik vizyonlarını eleştirel bir bakış açısıyla ele aldıklarını aktardı.

"ALINAN KARARLARI HAYATA GEÇİRMEK İÇİN HEP BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ"

Görev yerlerine dönecek büyükelçilerin, yeni bir heyecan ve kararlılıkla Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye, mesai mefhumu gözetmeksizin özveriyle çalışmaya devam edeceklerini belirten Fidan, "Konferansımızın sonuçları doğrultusunda belirlediğimiz hedefleri yakından takip edecek ve alınan kararları hayata geçirmek için hep birlikte çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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