15 dakikalık dolu yağışı şehri felç etti
Amasya’da sabahın erken saatlerinde başlayan dolu yağışı şehri felç etti.
- İHA
Yaklaşık 15 dakika etkili dolu yağışında vatandaşlar arabalarının üstünü örtmeye çalışırken, caddeler ve sokaklar da yağan doludan etkilendi. Misket büyüklüğündeki dolu yağışı kısa sürede her yeri beyaza bürüdü.
Aniden başlayan dolu yağışından vatandaşlar olumsuz etkiledi.
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