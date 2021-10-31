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15 gün içerisinde aynı aileden 4 kişi öldü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aşı olmayan ve koronavirüse yakalanan Yumurtaş ailesinin 15 gün içinde 4'üncü ferdi yaşamını yitirdi.

DHA31 Ekim 2021 Pazar 14:42 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 14:43
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Ereğli ilçesinde emekli itfaiyeci Şükrü Yumurtaş (54), 15 Ekim'de koronavirüs tedavisi gördüğü Ereğli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Aynı hastalıktan tedavi gören babası Afşin Mustafa Yumurtaş (82), 5 gün sonra yaşamını yitirdi. Afşin Mustafa Yumurtaş'ın eşi Nihan Yumurtaş ise 25 Ekim'de vefat etti. Nihan Yumurtaş, eşi ve oğlunun yanında toprağa verildi. Son olarak aile üyelerinden Cihat Yumurtaş da koronavirüse yakalandı. Özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Cihat Yumurtaş, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Cihat Yumurtaş'ın da hastanedeki işlemlerinin ardından ailesinin yanına toprağa verileceği öğrenildi.

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