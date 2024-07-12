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  • 15 gün önce barışıp eve dönmüştü! Kocasını demir sopayla öldüren kadın tutuklandı
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15 gün önce barışıp eve dönmüştü! Kocasını demir sopayla öldüren kadın tutuklandı

Denizli'de meydana gelen olayda aralarında çıkan kavgayı ayırmak isteyen oğlunu bıçakla yaralayan eşini, başına demir sopayla vurarak öldüren kadının tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kadının, eşinden şiddet gördüğü, bu yüzden geçtiğimiz yıl evi terk ettiği, ailelerin araya girmesi sonucu yeniden evine geri döndüğü ifade edildi.

IHA12 Temmuz 2024 Cuma 09:36 - Güncelleme:
15 gün önce barışıp eve dönmüştü! Kocasını demir sopayla öldüren kadın tutuklandı
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Güney ilçesine bağlı Aşağıçeşme Mahallesi'nde önceki gece meydana gelen olayda, 2'si kız 3 çocuk annesi Ayşe Kutludağ (42) ile kendisine sürekli şiddet uyguladığı, alkol ve uyuşturucu kullandığı iddia edilen eşi Murat Kutludağ (44) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma bıçaklı kavgaya dönüşünce, Eskişehir'de Özel Eğitim Öğretmenliği son sınıf öğrencisi olan çiftin en büyük çocuğu Zafer Kutludağ (22), araya girip annesi ile babasını ayırmak istedi. Daha öncesinde de babasından şiddet gördüğü öne sürülen Zafer Kutludağ, bu sırada babası tarafından kolundan bıçakla yaralandı. Oğlunun bıçakla yaralandığını gören Ayşe Kutludağ ise aldığı demir sopayla eşinin başına vurdu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kanlar içinde yere yığılan Murat Kutludağ, olay yerinde hayatını kaybetti. Kavga esnasında diğer odada olan ve gürültünün kesilmesi üzerine döndüğünde acı manzarayla karşılaşan ailenin küçük kızı E.S.K.'nın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden Murat Kutludağ'ı cenazesi adli tıp morguna kaldırılırken, tedavi yapılan Zafer Kutludağ ve annesi Ayşe Kutludağ jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

15 GÜN ÖNCE EVE GERİ DÖNMÜŞ

Aralarında yaşadıkları son kavganın ardından kocası Murat Kutludağ'ı öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Ayşe Kutludağ'ın kocasından sürekli şiddet gördüğü, bu yüzden geçtiğimiz yıl evi terk ettiği, ailelerin yuva dağılmasın diyerek araya girmesi sonucu 15 gün sonra yeniden evine geri döndüğü ortaya çıktı. Jandarmadaki sorgularının ardından Buldan Adliyesine sevk edilen şüphelilerden anne tutuklanırken, oğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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