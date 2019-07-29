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15 gündür aranan yaşlı adam korkunç halde bulundu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 15 gün önce kaybolan alzheimer hastası Remzi Çitil (78), yabani hayvanlar tarafından parçalanmış halde dere yatağında ölü bulundu.

  • DHA
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Sarıpınar Mahallesi'nde oturan alzheimer hastası Remzi Çitil, geçtiğimiz 13 Temmuz'da evden çıktı. Çitil'den bir daha haber alamayan yakınları durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgede, jandarma ve Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT ve ANDA ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. 1 hafta boyunca devam eden arama çalışmalarında Çitil'in izine rastlanılamadı. Yaşlı adam, bugün akşam saatlerinden çoban Mehmet Baydar tarafından dere yatağında parçalanmış halde ölü bulundu. İhbarla olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemede yaşlı adamın yabani hayvanlar tarafından parçalandığı belirlendi.
 
Remzi Çitil'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

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