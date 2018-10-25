15 günlük karısının boğazını kesti

Küçükçekmece’de bir kişi 2 hafta önce evlendiği karısını, boğazını keserek öldürdü. 42 yaşındaki Beytullah Güraslan ile 36 yaşındaki eşi Fatma Güraslan, iki hafta önce Yozgat’ın Çandır ilçesinde dünya evine girmişti. Şiddet gördüğü için sonlandırdığı ilk evliliğinden iki kız çocuğu olan Fatma Güraslan’ın kızları da çift ile birlikte yaşıyordu. Ancak önceki gün yeni evli çiftin arasında yaşanan tartışma vahşetle sonuçlandı. Kıskançlık krizine girdiği öne sürülen Beytullah Güraslan, vücudunun farklı noktalarından defalarca bıçakladığı eşini boğazını keserek öldürdü.

KOMŞUSUNU ARAMIŞ

Beytullah Güraslan’ın, cinayetten sonra, eşinin mahalleden komşusu ve arkadaşı olan bir kadını telefonla aradığı ve ağlayarak, “Ben Fatma’yı öldürdüm. Hakkınızı helal edin. Şimdi de adalete teslim olacağım” dediği öğrenildi. Bu telefon üzerine polisi arayan komşunun ihbarıyla söz konusu adrese gelen asayiş ekipleri, eve girdiklerinde Fatma Güraslan’ın kanlar içerisindeki cesedi ile karşılaştı.

Namus için öldürmüş!

Bursa’da sokakta tartıştığı eski eşini 18 yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra çantasını alarak kaçan Hasan Gündoğdu yakalandı. Katil zanlısı 45 yaşındaki Hasan Gündoğdu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği sırada kendisini görüntüleyen gazetecilerin “niçin öldürdünüz” sorusuna “10 milyon liramı yedi, namus için öldürdüm” iddiasında bulundu.

PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Katil zanlısı Güraslan’ın, cinayetten kısa bir süre önce sosyal medyada bazı paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı. Eşini kıskançlık krizi nedeniyle öldürdüğü öne sürülen Beytullah Güraslan’ın, 19 Ekim’de “Kontrolsüz öfke; ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi, insanı yer bitirir. Rabbimiz, öfkeyi korunmak, savunmak için vermişti düşmana karşı. İşte bundan dolayı, öfkeyi yönetemeyenler, rüzgarın önünde yaprak gibi sağa sola savrulmaya mahkumdur” şeklinde paylaşım yaptığı görüldü. Polise teslim olan Güraslan’ın, emniyetteki işlemleri sürüyor.